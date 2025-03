Kampagne „Falken sagt Tanke“ geht mal wieder an den Start

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Die Falken Tyre Europe GmbH startet mal wieder seine Sommerpromotion. In diesem Jahr in 17 Ländern. Kunden, die sich zwischen dem 15. März bis 31. Mai 2025 für einen Satz Sommer- oder Ganzjahresreifen von Falken (vier Stück ab 16 Zoll, Lkw-Reifen ausgenommen) entscheiden, erhalten einen Tankgutschein im Wert von 20 Euro. Zusätzlich haben Teilnehmer die Chance auf weitere Gewinne, darunter ein Kurzurlaub in einem Center Parcs ihrer Wahl für bis zu sechs Personen.

