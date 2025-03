18 von 20 – Continental rüstet weiteres E-Auto ab Werk mit Reifen aus

Continental-Reifen sind grundsätzlich kompatibel mit elektrisch angetriebenen Autos, ob sie nun an der Seitenwand mit dem Logo „EV Compatible“ gekennzeichnet sind oder eben nicht. So jedenfalls propagiert es der Hersteller im Rahmen seiner Philosophie bzw. Produktstrategie . Dass dies auch bei Erstausrüstern verfängt, dokumentiert nun einmal mehr ein entsprechender Auftrag, den das deutsche Unternehmen aus der Automobilindustrie erhalten hat. Wie es dazu aus Hannover vom Sitz Continentals heißt, rüste Cadillac – eine Marke von General Motors – ab Werk seinen neuen Elektro-SUV Lyriq-V mit Reifen vom Typ PremiumContact 6 in 275/40 R22 107V aus, und zwar weltweit.

