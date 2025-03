Zukunftswerkstatt 4.0: Nun auch Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions offizieller Innovationspartner

Schaeffler ist seit Januar 2025 mit seiner Division Vehicle Lifetime Solutions (VLS) offizieller Innovationspartner der Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen. Die Partnerschaft soll das Engagement der Schäffler-Division für die Zukunftswerkstatt unterstreichen. Die Zukunftswerkstatt 4.0 ist ein Innovationsschaufenster und Trainingszentrum, das die gesamte Wertschöpfungskette vom Fahrzeugverkauf bis zum Ersatzteilmarkt abdeckt. Auf dieser Plattform in Deutschland trifft sich die Automobilindustrie und treibt gemeinsam Innovationen voran. Mehr als 130 Mitglieder, darunter Erstausrüster, Zulieferer, Händler sowie große und kleine Unternehmen, nutzen diese Plattform bereits.

