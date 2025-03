Toyota wählt erstmals chinesischen Reifenhersteller für Erstausrüstung – in China

Die Vorstellung des Elektro-SUVs BZ3X, den es auch in einer Coupé-Variante gibt (BZ3C), hat kürzlich mediale Wellen geschlagen, soll das von Toyota und einem lokalen Partner zunächst nur für den chinesischen Markt entwickelte Fahrzeug Medienberichten zufolge doch ‚nur‘ rund 14.000 Euro kosten. Nun meldet sich dazu Reifenhersteller Zhongce Rubber Group zu Wort, setzt Toyota bei der Erstausrüstung des BZ3X – gemeinsam entwickelt mit GAC Motor – doch erstmals überhaupt auf Reifen eines chinesischen Herstellers – in China. Danach habe sich Toyota für das Reifenmodell RP76+ der Zhongce-Rubber-Marke Chaoyang entschieden, um seinen Elektro-SUV ab Werk mit Reifen auszurüsten. „Dieser Meilenstein unterstreicht die technologischen Fortschritte und den wachsenden Einfluss von ZC Rubber in der globalen Automobilindustrie“, gibt sich dazu der Reifenhersteller selbstbewusst.

