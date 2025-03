Reifen Straub blick auf 60 Jahre zurück und auf viele weitere voraus

Für Reifen Straub – Filialist, Großhändler und inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) – war 2024 das Jahr des 60-jährigen Bestehens. Ein Jahr, das Marc Straub zufolge belegt, dass „Tradition und Innovation Hand in Hand“ gehen können, gehen müssen, will man sich seine Entwicklungsfähigkeit bewahren und erfolgreich den anhaltenden Wandel im Reifenhandel bestehen.

Den kompletten Beitrag können Sie auch in der kürzlich erschienenen Januar-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.