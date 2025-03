Pagid-Bremsprodukte jetzt über TMD Friction in weltweiter Direktbelieferung verfügbar

Ab 2023 hat Hella das rund zehn Jahre bestehende Bremsen-Joint-Venture Hella Pagid von Joint-Venture-Partner TMD Friction komplett übernommen. Nun kündigt TMD Friction an, künftig Bremsenprodukte der Marke Pagid auf dem weltweiten Independent Aftermarket anbieten zu wollen, nachdem diese zuletzt „bereits in Großbritannien und Irland erfolgreich“ waren. Kunden profitierten durch die weltweite Direktbelieferung „von einer schnelleren Verfügbarkeit“, heißt es dazu in einer Mitteilung, in der der Schritt als „strategisch“ beschrieben wird. „Als leistungsorientierte Marke von TMD Friction nimmt Pagid eine starke Position im High-Performance-Bereich ein und ist eine führende OE-Bremsenmarke für Fahrzeuge mit Keramikbremsscheiben. Mit Pagid Racing ist die Marke auch im Motorsport vertreten“, so TMD Friction weiter.