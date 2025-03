Wegmann Automotive veröffentlicht erstes Saisonmagazin DriveUp

Vergangene Woche hat Wegmann Automotive die erste Ausgabe seines neuen Saisonmagazins DriveUp veröffentlicht, das gedruckt an Kunden versendet und auch digital veröffentlicht wurde. „Als Partner sind uns die Herausforderungen jeder Saison bewusst und die Frage ‚Was gibt es Neues?‘ wird häufig gestellt. Mit DriveUp möchten wir es unseren Kunden so einfach wie möglich machen und einen schnellen Überblick über bewährte sowie neue Produkte bieten – alles für eine starke Saison“, heißt es zu dem „Begleiter für die Reifenwechselsaison“ in einer Mitteilung. Ab sofort erscheint das Magazin DriveUp vor jeder Frühjahrs- und Herbstsaison und soll einen umfassenden Überblick über Produkte und Dienstleistungen für einen professionellen Reifenservice geben. Das Magazin kann im B2B-Partnershop kostenlos heruntergeladen werden.