Weltgrößter Reifenhersteller stellt Produktion auf nachhaltigere Materialien um

Nachhaltigkeit ist auch in der Reifenbranche eines der wichtigen Themen. Vor diesem Hintergrund hat Lego als nicht nach Umsatz, aber bezogen auf Stückzahlen weltweit größter Reifenhersteller angekündigt, seine diesbezügliche Produktion auf nachhaltigere Materialien umzustellen. Bei der Produktion von zunächst sieben Reifenteilen soll zu mehr als einem Drittel Recyclingmaterial aus alten Fischernetzen, Seilen und Motoröl verwendet werden. Diese Reifen sind demnach bereits in ausgewählten Lego-Sets enthalten, während eine vollständige Umstellung der Fertigung bzw. ein Ausbau auf etwa 120 Sets für später in diesem Jahr geplant ist, um zukünftig den Recyclinganteil auf weitere Reifenarten auszuweiten.

„Dies ist ein spannender Schritt in unserem Bestreben, Lego-Produkte nachhaltiger zu machen und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. In den letzten fünf Jahren haben wir viel Zeit in die Entwicklung und Erprobung dieses neuen Recyclingmaterials investiert, um sicherzustellen, dass es unseren hohen Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit entspricht. Die Reifen sind nur eine von vielen Optionen, an denen wir arbeiten, um unsere Produkte nachhaltiger zu machen, und es ist ermutigend zu sehen, dass etwas so Innovatives in unsere Sets aufgenommen wird“, sagt Annette Stube, Chief Sustainability Officer der Lego-Gruppe.