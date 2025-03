KW Suspensions nun offizieller Fahrwerkspartner von SRO Motorsports America

In der Motorsportsaison 2025 festigt die KW Group mit ihrer Marke KW Suspensions ihr Motorsportengagement in Nordamerika. Als offizieller Fahrwerkspartner von SRO Motorsports America ist der Fahrwerkhersteller jetzt etwa in den Rennserien „GT World Challenge America powered by AWS“, „GT America powered by AWS“, „Pirelli GT4 America“ und „TC America by Skip Barber“ vertreten. Als Partner wird das Unternehmen auch fester Bestandteil der TV-Übertragungen und des Livestreams sowie vor Ort fest in die Kommunikation eingebunden. Auftakt ist das Motorsportwochenende vom 28. bis 30. März 2025 auf dem Sonoma Raceway im Norden von San Francisco in Kalifornien. „Bei KW bieten wir die Rundstrecke und jedes Reglement, die ideale Technologie. So sind in unsere KW Racing Fahrwerke mit fünffach, vierfach, dreifach und zweifach leistungseinstellbaren Dämpfern sowie als fest vorkonfigurierte Cup-Anwendungen erhältlich“, so Michael Belcher, Director of Sales and Marketing, KW Automotive North America. „Durch unser Engagement als offizieller Fahrwerkspartner von SRO Motorsports America wollen wir unsere Motorsportkompetenz einem breiteren Publikum in Nordamerika zeigen.“