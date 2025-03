Nach Carlstar-Übernahme: Consumer-Bereich stabilisiert Titan-Umsätze und -Erträge

Da Titan International im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Betriebsergebnisse insgesamt sowie in zwei der drei Geschäftsbereiche nicht halten konnte, schließt der US-amerikanischen Landwirtschaftsreifen- und -räderhersteller den Berichtszeitraum mit entsprechend rückläufigen Margen ab. Dennoch blieb die Umsatzrendite 2024 für das Gesamtunternehmen mit 14,0 nach 16,8 Prozent im Vorjahr auf hohem Niveau. Unterdessen konnte Titan International seine Umsätze nur deswegen um 1,3 Prozent auf jetzt 1,85 Milliarden US-Dollar (1,75 Milliarden Euro) steigern, da der Bereich Consumer durch die Übernahme der Carlstar Group, die per Ende Februar 2024 vollzogen wurde, deutlich anwachsen konnte. Wie Titan International in seinem aktuellen Jahresbericht schreibt, habe der Hersteller und Vertreiber von Spezialreifen und -rädern, der ebenfalls aus den USA stammt, 346,2 Millionen US-Dollar bzw. 73 Prozent zum Consumer-Umsatz bzw. 18,6 Prozent zum Gesamtumsatz beigesteuert. Die Umsatzrendite im Consumer-Bereich lag dem Bericht zufolge 19,2 Prozent nach 20,9 Prozent im Vorjahr. Die Umsätze in den beiden zentralen Geschäftsbereichen Agricultural und Earthmoving/Construction gaben unterdessen um 19,6 bzw. 15,2 Prozent nach.

