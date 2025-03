Zu Jahresbeginn gleich mehrere Insolvenzen im Reifenhandel

Für einige Reifenhandelsunternehmen hat das neue Jahr nicht besonders erfreulich angefangen. Denn sowohl mit Blick auf die Reifen Tritsch GmbH (Gottenheim) als auch den Reifen1+-Partner Reifen Winni GmbH (Kulmbach) sind bei den jeweils zuständigen Amtsgerichten in Freiburg im Breisgau bzw. Bayreuth Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen gestellt worden. In ersterem der beiden Fälle ist die Freiburger Rechtsanwältin Dr. Gesa Pantaleon gen. Stemberg zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt worden, im anderen wurde der Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) Holger-Christian Buehler mit der entsprechenden Aufgabe betraut. Unterdessen ist Anfang Februar zudem das Insolvenzverfahren in Sachen der Reifen Weber UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Bad Vilbel – ein Kooperationspartner von Pirellis Driver Handelssysteme GmbH – eröffnet worden „wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“. Das in dieser Sache zuständige Insolvenzgericht Frankfurt am Main hat dafür Rechtsanwalt Peter Jost von der in der Mainmetropole ansässigen Curator AG als Insolvenzverwalter bestellt.