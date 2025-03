Steinexpo-2026-Vorbereitungen laufen bereits Hochtouren

Die nächste Steinexpo findet zwar erst im September des kommenden Jahres statt, dennoch laufen die Vorbereitungen dazu bereits auf Hochtouren. Wie es in einer Mitteilung des Veranstalters Geoplan heißt, habe so erst kürzlich eine Kickoff-Videokonferenz für Altaussteller der vergangenen Messen stattgefunden. Die Konferenz habe sich augenscheinlich „eindeutiger Beliebtheit“ erfreut, habe Geoplan doch rund 100 Teilnehmer gezählt. Außerdem könnten interessierte Unternehmen ihre Standflächen für die Steinexpo 2026 bereits jetzt online buchen. Zur jüngsten Steinexpo im September 2023 waren immerhin 61.700 Besucher nach Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm), gekommen, angelockt von 305 Ausstellern, darunter etliche aus der Reifen- und Räderbranche. Auch die kommende zwölfte Steinexpo findet dann wieder in Europas größtem Basaltsteinbruch namens „Hochberg“ statt, den die Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG (MHI) betreibt. Der Termin der nächsten Steinexpo, die im Übrigen mit einem neuen Messelogo auftritt, ist 2. bis 5. September 2026.