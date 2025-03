Pirelli kann Marge noch weiter steigern – Jenseits eigener Prognosen

Trotz „äußerer Herausforderungen“ konnte Pirelli im kürzlich zu Ende gegangenen Geschäftsjahr Umsätze, Erträge und Margen noch einmal steigern, und dies sogar jenseits der eigenen Prognosen. Wie der italienische Reifenhersteller mitteilt, habe man 2024 den Umsatz zwar nur um 1,9 Prozent auf jetzt 6,77 Milliarden Euro steigern können. Da gleichzeitig aber das um Einmaleffekte bereinigte EBIT ein Plus von 5,9 Prozent auf jetzt 1,06 Milliarden Euro verzeichnete, legte auch die mit 15,1 Prozent bereits sehr gute EBIT-Marge noch einmal deutlich zu und stand zum Ultimo des vergangenen Geschäftsjahres bei 15,7 Prozent. Pirelli zufolge habe man zuletzt vor allem seine Absätze im sogenannten High-Value-Segment weiter steigern und gleichzeitig auch dort Marktanteile hinzugewinnen können; der Hersteller rechnet 76 Prozent seiner Umsätze diesem Segment zu (Vorjahr: 75 Prozent). Zusätzlich zu entsprechenden Produkt-Preis-Mix-Faktoren habe Pirelli aber auch seine Effizienz weiter gesteigert, wie es dazu unter Verweis auf Automation und digitale Lösungen in dem Ende vergangener Woche veröffentlichten Jahresbericht heißt. Auch im bereits laufenden Geschäftsjahr werde man Effizienzprojekte – etwa in der Produktentwicklung – fortsetzen.

