WSBK-Fahrer Razgatlıoğlu weiter mit Prometeon als Partner

Der aus Pirellis ehemaliger Nutzfahrzeugreifensparte hervorgegangene Hersteller Prometeon und der in der Suberbike-Weltmeisterschaft WSBK (World Superbike Championship) startende Fahrer Toprak Razgatlıoğlu haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Durch die Partnerschaft mit dem amtierenden Weltmeister der Saison 2024 sieht der Reifenhersteller sein Engagement und Interesse an der Welt des Motorsports bekräftigt. Man habe sich entschieden, den 1996 in der Türkei geborenen Razgatlıoğlu weiterhin zu unterstützen, da er die Werte des Unternehmens – Entschlossenheit, Ehrgeiz und das ständige Streben nach Exzellenz – perfekt verkörpere, heißt es. Seine Fähigkeit, jedes Rennen mit viel Einsatz und Technik anzugehen, spiegele den Geist von Prometeon wider, wo man den Schwerpunkt auf Leistung und Innovation lege.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen