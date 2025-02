ECR-Solutions startet 2025 mit neuer und informativerer Website

ECR-Solution hat zum Jahreswechsel einen neuen Onlineauftritt veröffentlicht, heißt es dazu in einer Mitteilung aus Edewecht bei Oldenburg, wo der seit Anfang 2024 zur Holding der Krone-Gruppe gehörende Flottendienstleister seinen Sitz hat. „Wir haben in eine neue Website investiert: Unter der bekannten Adresse https://ecr-solutions.de/ ist nun endlich die neue Version online. Die neue Web-Präsenz ist noch informativer und veranschaulicht unsere Kundenlösungen mit aussagekräftigen Bildern und übersichtlichen Textbausteinen. Zudem ist die aktuelle Seite für mobil optimiert, kann also von unterwegs über mobile Endgeräte immer und überall abgerufen werden“, so Christoph Thiele, Projektmanager bei ECR-Solutions. Insgesamt sei es das Ziel der neuen Website, „die Leistungen und den Kern der Marke ECR optimal zu transportieren“. Thorsten Schuckenböhmer, Head of Sales and Business Development, ergänzt dazu: „Online ist schon lange ein wichtiger Kanal, um unsere Lösungen vorzustellen. Die letzten Jahre haben diesen Trend nochmals verstärkt. Die neue Website setzt genau hier an.“