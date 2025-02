Sicherheit im Fokus der neuen Continental-Marketingkampagne

Continental hat eine neue Marketingkampagne gestartet, bei der das Thema Sicherheit im Fokus stehen soll. Im Mittelpunkt steht dabei die selbstbewusste Ansage des Reifenherstellers: „Wer sicher unterwegs sein will, vertraut auf Reifen von Continental.“ In diesem Zusammenhang wird auf die diversen Testsiege/Bestnoten verwiesen, die Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen der Marke bei unabhängigen Pressetests erzielten. „Wir sind als die Testsiegermarke fest in den Köpfen unserer Kundinnen und Kunden verankert und damit die erste Adresse, wenn es um die Wahl der besten und sichersten Reifen geht. In Zeiten der Informations- und Reizüberflutung setzen wir mit unserer Kampagne auf eine kurze und direkte Ansprache mit einer klaren Botschaft, die keiner weiteren Erläuterung bedarf“, so Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft bei Conti. Bei alldem wird nicht zuletzt eine Studie des Anbieters aus dem Jahr 2023 verwiesen, wonach mehr als zwei Drittel der deutschen Reifenkäufer die Ergebnisse unabhängiger Reifentests, die mehr Kriterien erfassen als das EU-Reifenlabel, bei der Reifenwahl als sehr wichtig erachten.

