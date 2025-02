Gemeinsame Spende von Liqui Moly und Teilegroßhändler Wittich

Einen Scheck über 4.000 Euro haben Matthias Wittich, einer der Geschäftsführer des gleichnamigen Fahrzeugteilegroßhändlers mit Sitz Bielefeld, und Tim Ludwig von dem Schmierstoffhersteller Liqui Moly unlängst den Aktiven des Vereins UBAKA Ostwestfalen e.V. übergeben. Die Organisation, bei der das Akronym im Namen für „Urban Bulldogs Against Kids Abuse“ steht, wurde 2012 in Frankreich von einem Motorradklub (den Urban Bulldogs) gegründet, setzt sich für finanziell weniger gut gestellte Kinder/Jugendliche ein und hat in den vergangenen 13 Jahren Ableger in der ganzen Welt gegründet. Derjenige aus Ostwestfalen bzw. die dort Aktiven leisten seit Jahren ehrenamtliche Unterstützung beispielsweise beim Aufbau von Kinderzimmern sowie dem Renovieren von Wohnungen oder ermöglichen den Besuch eines Freizeitparkes. Der Erlös der jüngsten Spendenaktion, der nun dem Verein zugutekommt, stammt aus einer Gemeinschaftsaktion von Liqui Moly und Wittich: Der Lieferant und der Großhändler füllten im Dezember vergangenen Jahres die Schmierölläger ostwestfälischer Kfz-Werkstätten auf, wobei von jedem Liter 50 Cent in den Spendentopf wanderten. Am Ende rundeten die Initiatoren den Erlös auf 4.000 Euro auf.