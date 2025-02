Bridgestone präsentiert nicht nur neue Reifen auf Motorradmessen

Bei Bridgestone ist in diesem Jahr die Motorradsaison gestartet. Die nächste Gelegenheit für Motorradbegeisterte, sich direkt mit den Profis des Reifenherstellers auszutauschen, bietet sich vom 21. bis 23. Februar auf der IMOT in München. Direkt im Anschluss folgt vom 27. Februar bis 2. März die Frühjahrmesse in Dortmund, die größte Motorradmesse in diesem Zeitraum. Auf beiden Veranstaltungen steht das Team für Fragen zu Produkten, Sicherheitsstandards und der Reform der Reifenbestimmung durch verschiedene Prüforganisation bereit. Und natürlich werden auch die neuesten Produkte wie der Battlax Sport Touring T33 und der Battlax Hypersport S23 dabei sein. „Messen sind für uns eine wertvolle Gelegenheit, direkt mit Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen, ihr Feedback aufzunehmen und sie umfassend zu unseren neuesten Produkten und Angeboten zu beraten. Besonders in Zeiten neuer gesetzlicher Anforderungen und technologischer Weiterentwicklungen ist der persönliche Austausch mit unseren Kunden und Endkunden von großer Bedeutung“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europe.