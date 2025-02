VDAs Logistik-Award geht an Daimler Truck für „Electrify Inbound Logistics“

Der renommierte Logistik-Award des Verbands der Automobilindustrie (VDA) geht in diesem Jahr an Mercedes-Benz Trucks, einem Segment der Daimler Truck AG. Auf dem Forum Automobillogistik (FAL) in Dresden verlieh Jury-Vorsitzende Julia Arlinghaus die begehrte Trophäe an das Unternehmen, das die Jury mit seinem Konzept „Electrify Inbound Logistics“ überzeugt hat. Der VDA-Logistik-Award würdigt jährlich herausragende Logistiklösungen, die als Vorbild für andere Unternehmen der Automobilindustrie dienen.

