Michelin erhält ersten Auftrag für sein Flügelsegelsystem WISAMO

Es ist bereits drei Jahre her, dass Michelin mit einem Projekt auf sich aufmerksam machte, bei dem es um das sogenannte WISAMO-Segelsystem ging, wobei das Akronym für Wing Sail Mobility steht, also Flügelsegelmobilität. Nun ist für das von Michelin zusammen mit zwei Schweizer Erfindern entwickelte System erstmals ein Auftrag eingegangen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Danach werde Michelin ein neues Hochseepatrouillenschiff mit dem Segelsystem ausrüsten. Auftraggeber ist die französische Direktion für maritime Angelegenheiten, Fischerei und Aquakultur (DGAMPA). Mit dem Flügelsegel WISAMO leiste Michelin eigenen Worten zufolge „einen wichtigen Beitrag zu einer ressourcenschonenden Schifffahrt“.