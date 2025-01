Meldefrist für BRV-Kurs zur Landwirtschaftsreifenmontage bis Freitag verlängert

Dass der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) in Zusammenarbeit mit dem Großhändler Bohnenkamp auch 2025 wieder Grundlagentrainings in Sachen Landwirtschaftsreifen anbietet, ist schon seit vergangenem Herbst bekannt ebenso wie die Termine dafür: Am 25./26. Februar findet der Kurs „Reifenmontage in der Landwirtschaft“ in Bohnenkamps Trainingscenter in Osnabrück statt, bevor es am selben Ort keine drei Wochen später bzw. am 11./12. März dann um „Reifen & Räder in der Landwirtschaft“ geht. Anmeldeschluss für letztere der beiden Weiterbildungen ist weiterhin der 10. Februar, während der BRV an einer Teilnahme am Grundlagentraining „Reifenmontage in der Landwirtschaft“ Interessierten ein paar Tage mehr als bisher für ihre Entscheidung lässt: War Anmeldeschluss für diesen Kurs ursprünglich gestern (27. Januar), ist er nun bis Freitag dieser Woche (31. Januar) verlängert worden. So oder so sollten diejenigen, die diese Chance zur Erweiterung ihres Wissens im Bereich Landwirtschaftsreifen und zur Vorbereitung auf die Herausforderungen in diesem Segment nutzen wollen, sich sputen und sich im Fall des Falles über die Verbandswebsite für die Fortbildungen anmelden. Wobei für Fragen zu den Trainings BRV-Referentin Caroline Rodenhausen als Ansprechpartnerin genannt wird. Sie ist per E-Mail an c.rodenhausen@bundesverband-reifenhandel.de oder telefonisch unter der Nummer 0228/28994-79 zu erreichen.