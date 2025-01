Feuer im Goodyear-Werk in Colmar-Berg ein „größerer Vorfall“

Im Goodyear-Werk im luxemburgischen Colmar-Berg hat es gestern gebrannt. Wie dazu mehrere lokale Medien berichten, brach das Feuer kurz vor 14 Uhr im Mischbereich des Werkes in der Avenue Gordon Smith aus und zog dort zwei nicht näher benannte Produktionsmaschinen sowie das dazugehörige Filtersystem in Mitleidenschaft. Angestellte berichteten außerdem von einer Explosion, es soll „große Rauchwolken“ gegeben haben. Wie Goodyear gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärt, prüfe man derzeit „die Aussichten auf eine Wiederaufnahme der Arbeit“ in dem folglich derzeit nicht produzierenden Werk.

