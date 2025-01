Nokian Tyres baut Vianor-Standorte ab – Kurzarbeit

Nokian Tyres‘ finnische Reifenhandelskette Vianor hat die Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite über die vorgesehene „Anpassung der Geschäftstätigkeit an die Markt- und Nachfragesituation und die Verbesserung der Rentabilität“ abgeschlossen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde das Vianor-Netzwerk in Finnland damit nun um drei auf 54 Stationen schrumpfen, wobei die betreffenden Standorte mit anderen fusionieren bzw. von ungebundenen Reifenhändlern übernommen werden; Schließungen finden demnach nicht statt. Vianor Oy verringert seinen Personalstamm damit um 16 Mitarbeiter. Darüber hinaus kann im laufenden Jahr als weiteres Ergebnis der Verhandlungen Kurzarbeit von bis zu 90 Tagen angemeldet werden, wovon neben den Niederlassungen der Vianor-Kette in Finnland auch die dort betriebenen eigenen Runderneuerungen sowie Komplettradmontagen betroffen sein können. Bereits vor knapp fünf Jahren hatte Nokian Tyres sein Partnerkonzept Vianor in Deutschland eingestellt.