Titan International schließt Vereinbarung mit Deere & Company

Im Rahmen einer im vergangenen Jahr abgeschlossenen Vereinbarung erweitert Titan International, Inc. seinen Zuständigkeitsbereich als globaler OEM-Lieferant von Reifen und Rädern für den Landwirtschafts-, Bau- und Landmaschinenhersteller Deere & Company. Die Bedingungen der Vereinbarung, die am 1. November 2024 in Kraft getreten ist, umfassen die Lieferung von Produkten aus Titan-Werken in Nord- und Südamerika an Deere & Company und seine Tochtergesellschaften weltweit.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen