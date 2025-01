Die Marke Alliance feiert 70 Jahre Off-Highway-Reifen

Alliance, eine Reifenmarke im Off-Highway-Reifensegment der Yokohama-ATG-Gruppe, feiert ihr 70-jähriges Bestehen in der Branche. Zu diesem besonderen Anlass hat die Marke die Kampagne „Always by Your Side“ für Kunden und Partner auf der ganzen Welt gestartet. Die Kampagne soll die Verbundenheit von Alliance mit seinen Kunden hervorheben und aufzeigen, wie mehrere Generationen von Landwirten Alliance als zuverlässigen Partner gewählt haben. Alliance ist nach eigenen Angaben weltweit in mehr als 120 Ländern vertreten. Angelo Noronha, Präsident und CEO von Yokohama-ATG: „Wir freuen uns sehr, 70 glorreiche Jahre der Allianz im Segment der Off-Highway-Reifen zu feiern und sind begeistert, die Kampagne weltweit zu starten. Sie würdigt die starken Allianzen, die wir im Laufe der Jahre mit unseren treuen Kunden und Partnern aufgebaut und gepflegt haben“. Die Serviceteams vor Ort spielten eine entscheidende Rolle dafür, dass das Unternehmen immer für seine Kunden da sei.