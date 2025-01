Räderhersteller Dymag ernennt Ian Harnett zum Non-Executive Director

Dymag Technologies Limited mit Sitz im englischen Chippenham, seit Sommer 2024 eine Tochtergesellschaft des Räderherstellers Borbet, hat zum 1. Januar 2025 Ian Harnett zum Non-Executive Director ernannt. Mit dieser Besetzung wolle das Unternehmen weiterhin seine Performance in der Carbon- und Magnesiumradtechnologie voranbringen. Ian Harnett war unter anderem viele Jahre bei Jaguar Land Rover verantwortlich für das Personal und den Einkauf. Chris Shelley, Executive Chair von Dymag Technologies: „Ian bringt ein bemerkenswertes Maß an Branchenkenntnis und strategischem Scharfsinn mit, die entscheidend sind, wenn wir unsere Innovationen in der Automobilradtechnologie im Premium Performance- und Luxus-OEM-Sektor vorantreiben.“