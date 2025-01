Continental und Aurora Innovation setzen auf Plattform-Power von NVIDIA

2027 will Continental den gemeinsam mit Partner Aurora Innovation entwickelten autonom fahrenden Lkw der Stufe vier in Serienfertigung bringen für den US-amerikanischen Markt. Nun haben beide Unternehmen dazu eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem Chipgiganten NVIDIA geschlossen, dessen Plattform NVIDIA Drive man nutzen werde; diese ist auch bereits wichtiger Entwicklungsbestandteil anderer Fahrzeughersteller, darunter etwa BYD, Mercedes-Benz, Volvo Cars. Die Plattform besteht dem Anbieter mit Hauptsitz in den USA zufolge „sowohl aus der KI-Infrastruktur als auch aus Hardware und Software im Fahrzeug und bietet alles, was für die Entwicklung von Autonomie im großen Maßstab erforderlich ist“. Kurz nachdem Continental 2023 seine Partnerschaft mit Aurora Innovation für kommerziell skalierbare, autonome Lkw-Systeme bekanntgegeben hatte, das „erste in den USA“ überhaupt, hatte Vorstandsvorsitzender Nikolai Setzer vor rund anderthalb Jahren das Auftragsvolumen „allein aus diesem Geschäft“ mit 4,8 Milliarden Euro beziffert.