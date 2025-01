Renommierter Fachjournalist Jean-Pierre Gosselin ist tot

Jean-Pierre Gosselin ist tot. Der französische Automobil- und Fachjournalist – in der Reifenbranche einer der renommiertesten Europas – starb gestern im Alter von 82 Jahren, wie dazu heute das Journal du Pneumatique berichtet. Gosselins Werdegang war mit der französischen Reifenfachzeitschrift eng verbunden, hatte er diese doch Ende der 1980er Jahre als Le Pneumatique in der Überzeugung gegründet, auch die Welt des Reifens benötige „einen angemessenen Informationskanal“. Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand stand Gosselin der Redaktion noch viele Jahre als Berater zur Seite, bevor er sich Anfang 2022 komplett ins Private zurückzog.