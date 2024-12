Continental nominiert von Hirschheydt für Automotive-Spitze – OESL vor Verkauf

Der Continental-Vorstand hat den Aufsichtsrat in dessen gestriger Sitzung über den Beschluss und das weitere Vorgehen zum Spin-off des Unternehmensbereichs Automotive informiert. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats im März 2025 sowie der Beschlussfassung der Hauptversammlung der Continental AG am 25. April 2025 sei aktuell geplant, den Spin-off von Automotive als Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit Börsennotierung in Frankfurt am Main bis Ende 2025 abzuschließen. Geführt werden soll das dann eigenständige Unternehmen unter neuer Marke, deren Einführung bis Ende April 2025 geplant sei, von Philipp von Hirschheydt (50), der den Unternehmensbereich als Mitglied des Continental-Vorstands bereits seit Mai 2023 leitet, heißt es dazu jetzt aus Hannover.

