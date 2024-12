Zhongce Rubber nimmt neues Indonesien-Werk nun auch feierlich in Betrieb

Hatte die Zhongce Rubber Group bereits Ende Oktober den ersten Reifen in ihrem neuen Reifenwerk in Indonesien aus der Form gehoben, feierte der aus China stammende Hersteller nun auch die offizielle Einweihung seiner Fabrik mit über 300 Gästen und damit den Abschluss von Bauphase I. Das Werk im Kendal Industrial Park nahe der Stadt Semarang auf der indonesischen Insel Java wird betrieben durch die Gesellschaft PT Matahari Tire Indonesia (MTI). Bisher habe Zhongce Rubber in Indonesien rund 280 Millionen US-Dollar (268 Millionen Euro) investiert, nach Abschluss weiterer Expansionsstufen sollen dies rund 720 Millionen Dollar (688 Millionen Euro) sein. Der Hersteller will dort eine breite Palette an Produkten fertigen, darunter Lkw- und Busreifen, Zweiradreifen, Diagonalreifen, Schläuche, Ketten und Ruß.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen