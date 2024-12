Beste Gesellen im Reifenhandwerk kommen in diesem Jahr von Pneuhage und Billerbeck

Jedes Jahr messen sich Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildungen in 130 Gewerken des Handwerks, um den Bundessieg im Berufswettbewerb „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ zu erringen. Die drei ersten Plätze wurden an zwei zwei Gesellen von Pneuhage Reifendienste und einen Gesellen von Reifenservice Billerbeck vergeben.

Als bester Geselle im Reifenhandwerk wurde Maximilian Glein bei der Siegerehrung der diesjährigen Meisterschaft am 7. Dezember in Berlin ausgezeichnet. Der 20-Jährige hat eine Ausbildung zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik bei der Pneuhage Reifendienste Mitte GmbH in Dessau-Roßlau absolviert und in diesem Jahr seine Gesellenprüfung mit Bestnote abgelegt. Damit wurde er Landessieger in Sachsen-Anhalt und jetzt auch Deutscher Meister 2024 in seinem Berufsfeld.

Deutscher Vizemeister im Reifenhandwerk 2024 ist der diesjährige Landessieger Thüringens, Jan Billerbeck. Der 19-Jährige hat seine Ausbildung im elterlichen Unternehmen Reifenservice Billerbeck (Krayenberggemeinde) gemacht und wurde in diesem Juni im Nachwuchswettbewerb des BRV bereits als Erstplatzierter mit dem BRV-Ausbildungs-Award ausgezeichnet. Auf Platz 3 in der Deutschen Meisterschaft im Handwerk 2024 folgt der 23jährige Keerthan Vettivelu, der seine Ausbildung bei der Pneuhage Reifendienste Süd GmbH in Freiburg/Breisgau als jahrgangsbester Geselle seines Gewerks in Baden-Württemberg abgeschlossen hatte. Alle drei haben ihre Gesellenprüfung in der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik abgelegt.

Den Berufswettbewerb des Handwerks veranstaltet jährlich der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zusammen mit der Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk. Bei der Durchführung wird der ZDH von den Kammern und Fachverbänden des Handwerks unterstützt. Für das Gewerk Reifen- und Vulkaniseur-Handwerk zeichnet der Bonner Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) verantwortlich.