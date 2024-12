Neuer Hankook-Gen3-Reifen feiert Formel-E-Premiere – Titelsponsoring

Seit dem vergangenen Wochenende ist klar: Der neue Gen3 Evo des iON Race hat seine Premiere in der Formel E bei dem Rennen in São Paulo bestanden. Anlässlich des Auftaktes zur bereits elften Saison der Serie, die als FIA-Weltmeisterschaft fährt, hatte der Reifenhersteller und -ausrüster der Serie den neuen Reifen erstmals eingesetzt; er habe vor Ort eine „außergewöhnliche Leistung dank reduziertem Rollwiderstand und sehr hohe Hitzebeständigkeit“ gezeigt, so der Hersteller in einer Rennzusammenfassung. Im Laufe der Saison 2024/25, die am 11. Januar in Mexiko-Stadt fortgesetzt wird, ist Hankook aber nicht nur Ausrüster der Serie, sondern darüber hinaus auch mehrfacher Titelsponsor. So trägt nicht nur das nächste Rennen den Namen des Herstellers offiziell im Titel, sondern auch die Rennen in Shanghai (31. Mai und 1. Juni) sowie in Berlin (12. und 13. Juli), beide als sogenannte Double Header mit zwei Rennen pro Wochenende angelegt.