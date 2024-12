Continental ernennt Tracey Mortimer zur Geschäftsführerin für Großbritannien und Irland

Die Continental Tyre Group UK and Ireland bekommt eine neue Geschäftsführerin. Wie es dazu in einer Mitteilung der britischen Vertriebstochter des deutschen Reifenherstellers heißt, werde Tracey Mortimer am 1. Januar von Tarik Görgün die Funktion an der Spitze der Gesellschaft übernommen. Mortimer blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Unternehmen zurück und kann für ihre neue Position auf einige hochrangige Marketing- und Vertriebspositionen sowohl im Pkw- wie auch im Nutzfahrzeugreifengeschäft aufbauen. Zuletzt trug die neue Geschäftsführerin Verantwortung für Consumer-Reifen als Sales and Solutions Director UK and Ireland. Tracey Mortimer berichtet an Jürgen Marth, Head of Central Key Account Channel sowie Head of Region North and Central Europe Replacement Tires EMEA bei Continental. Tarik Görgün zieht mit seiner Familie in die USA um und wird das Unternehmen demnach verlassen.