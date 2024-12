Michelin trennt sicher wieder von Camso – in Teilen

Sechseinhalb Jahre, nachdem Michelin den kanadischen Spezialreifenanbieter Camso für 1,45 Milliarden US-Dollar gekauft hat, reicht dieser nun einen Teil von Camso weiter an Ceat. Der Hersteller aus Indien kauft nun das Compact-Line-Diagonalreifen- und Construction-Gummikettengeschäft einschließlich zweier Fabriken in Sri Lanka und erhält außerdem die uneingeschränkten Rechte an der Nutzung der Marke Camso nach einer dreijährigen Lizenzphase. Für die Akquisition zahlt Ceat 225 Millionen Dollar, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.