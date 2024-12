KW Automotive entwickelt Gewindefahrwerk für Ferrari 812 Superfast – Kompromiss

Mit seinen 800 PS, 2,9 Sekunden bis auf 100 km/h und 340 km/h Spitze macht der Ferrari 812 Superfast seinem Namen alle Ehre. Für den von 2017 bis 2024 gefertigten 812 Superfast bietet KW Automotive jetzt das V5-Gewindefahrwerk. Mit diesem Fahrwerk lasse sich der ohnehin niedrige Schwerpunkt des Ferrari an beiden Achsen um noch einmal bis zu 30 Millimeter absenken. Die Dämpfer des Gewindefahrwerks basieren auf dem Solid-Piston-Prinzip, das selbst bei kurzen Federwegen sensitiv anspreche. In der Highspeed- und Lowspeed-Druckstufe sowie in der Highspeed- und Lowspeed-Zugstufe ließen sich die Solid-Piston-Dämpfer „individuell abstimmen. Das ausschließlich für die Ferrari-812-Superfast-Modelle mit Serienlift erhältliche KW-V5-Gewindefahrwerk“, schreibt dazu KW Automotive, werde aus einer „hochfesten Aluminiumlegierung“ gefertigt und sorge „in Kombination mit einer maximalen Tieferlegung für einen optimalen Kompromiss zwischen Fahrdynamik und Fahrkomfort“. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Teilegutachten des Anbieters liegt einer Mitteilung zufolge bei 10.999 Euro, was im Vergleich zum Neuwagenpreis von nahezu 300.000 Euro kaum mehr ins Gewicht fallen dürfte.