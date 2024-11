Reifen1+-Partner kommen in Frankfurt am Main zur Jahrestagung zusammen

Mitte Februar findet wieder die jährliche Tagung der Reifen1+-Partner statt. Nachdem das Partnersystem des zur Pneuhage-Unternehmensgruppe gehörenden Großhändlers Interpneu zuletzt rund 450 Gäste zur Tagung in Hamburg begrüßen durfte, soll die kommende Partnertagung nun vom 14. bis 16. Februar in Frankfurt am Main stattfinden. An den beiden Veranstaltungstagen haben die Reifen1+-Partner nicht nur genügend Zeit zum Austausch untereinander und mit den Vertretern des Konzeptgebers. Reifen1+ bietet darüber hinaus auch wieder „interessante Fachvorträge“ und eine großangelegte und auf Informationen zu Produkten und Vertriebsideen ausgelegte Ausstellung der Industriepartner des Konzepts. Ebenfalls sollen wieder langjährige Partner des 2014 gestarteten Partnersystems geehrt werden. Umrahmt wird das Event, das im Kap Europa der Frankfurter Messegesellschaft stattfindet, von gemeinsamen Abendveranstaltungen und angebotenen Stadtführungen.