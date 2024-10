Elio Bartoli wird neuer President von Yokohama TWS

Elio Bartoli wird zum 1. Dezember neuer President von Yokohama TWS. Er tritt damit die Nachfolge von Paolo Pompei an, der zu Nokian Tyres wechselt und hier Jukka Moisio als President und CEO ablöst. Elio Bartoli verfügt über umfangreiche Führungserfahrung, die er in den vergangenen zwölf Jahren in verschiedenen strategischen Positionen bei Yokohama TWS gesammelt hat.

