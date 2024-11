Hankook feiert „großartigen Saisonabschluss“ bei den Lamborghini Super Trofeo

Insgesamt 73 Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, die alle mit dem Hankook Ventus Race ausgestattet waren, sorgten am vergangenen Wochenende auf dem spanischen Circuito de Jerez-Ángel Nieto bei den Lamborghini Super Trofeo World Finals „für ein großartiges Motorsportfest“, so der exklusive Reifenausrüster der Serie. Über 10.000 Fans verfolgten auf dem andalusischen Kurs „spannende Rennen mit fesselnden Zweikämpfen, in denen das Hankook-Premiumprodukt die Piloten in ihren über 600 PS starken Sportwagen mit dem optimalen Grip unterstützte“, fasst der Hersteller zusammen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen