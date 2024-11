Coparts feiert Jubilare und begrüßt neue Partner in der „Fachgruppe Handel“

Mit Blick auf die kommenden Profi-Service-Tage, die am 23. und 24. November in Frankfurt stattfinden, kann Coparts Autoteile nicht nur das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit drei Unternehmen feiern, die seither der „Fachgruppe Handel“ angehören: Autoteile Bösel GmbH (Worms), Paul Reckersdrees Autoteile Vertriebs-GmbH (Gütersloh) und Leonhardt Kraftfahrzeugteile GmbH (Fulda). Die in Essen ansässige Verbundgruppe heißt außerdem auch drei neue Partner in der Fachgruppe willkommen: GK-Autoteile GmbH (Kaiserlautern), Götz Autoteile und Industriebedarf (Wetzlar) und HSW Autoteile GmbH (Bochum). „Unsere neuen Fachhändler werden unsere Gruppe weiter festigen. Ich freue mich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit“, so Coparts-Geschäftsführer Dirk Wittenberg.