Bohnenkamp will Marktführerschaft bei Kleinreifen weiter ausbauen

Handelsunternehmen, die (auch) in der Nische erfolgreiche sein wollen, benötigen eine spezielle Ausrichtung bestehend aus Produkt- und Markenvielfalt sowie Beratungs- und Logistikkompetenz. Seit ihrem Einstieg in das Segment der Kleinreifen vor gut acht Jahren hat die Bohnenkamp AG die entsprechenden Kernkompetenzen auf- und ausgebaut und präsentiert sich heute als „einer der umfassenden Anbieter“ und als Marktführer. Gleichzeitig gehört das Kleinreifensortiment des in Osnabrück ansässigen und auf Landwirtschafts-, OTR- und andere Nutzfahrzeugreifen spezialisierten Großhändlers mit den immerhin fast 1.000 verschiedenen Artikeln „zu einem der am breitesten aufgestellten Produktbereiche der Gruppe“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Dabei werde man in seiner Entwicklung nicht stehen bleiben, sondern setze zur Festigung seiner Marktposition auch weiterhin auf „kontinuierliche Innovation und maßgeschneiderte Lösungen“.

