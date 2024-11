ETRMA-Studie: EU-Reifenindustrie leistet â€žbedeutenden Beitragâ€œ

Die European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) hat jetzt eine 42-seitige Studie veröffentlicht, die „Die wirtschaftliche Bedeutung der EU-Reifenherstellungsindustrie“ im gesamtwirtschaftlichen Kontext unterstreichen soll. Danach habe die Reifenindustrie allein im vergangenen Jahr 43,9 Milliarden Euro zum BIP der EU-Staaten beigesteuert und – ebenfalls direkt und indirekt – 498.000 Menschen Arbeit gegeben. Die Studie, die die ETRMA bei Oxford Economics (London) in Auftrag gegeben hatte, „zielt darauf ab, politischen Entscheidungsträgern, Interessenvertretern und der breiten Öffentlichkeit ein praktisches Verständnis für den bedeutenden wirtschaftlichen und sozialen Beitrag der Reifenindustrie für Europa zu vermitteln und den strategischen Charakter von Reifen anzuerkennen, die wichtige Aspekte der Logistik, der Landwirtschaft und der täglichen Mobilität der europäischen Bürger auf dem gesamten Kontinent unterstützen“, erläutert dazu Chris Delaney, Goodyears EMEA-Präsident und in dieser Funktion auch Präsident der ETRMA, in seinem Vorwort zur Studie.

Die komplette Studie ist öffentlich zugänglich und kann hier auf der Internetseite der ETRMA heruntergeladen werden.