Yokohama-Rubber-Zahlen auf Rekordniveau – „Erfolgreiche Anstrengungen“

Yokohama Rubber hat jetzt durchweg gute Zahlen für die ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Danach stiegen die Umsätzen in allen Bereichen, und zwar zum Teil deutlich. Noch deutlicher konnte der japanische Hersteller aber seinen operativen Gewinn steigern, sodass die darauf basierende Umsatzrendite mittlerweile wieder bei 10,7 Prozent liegt. All diese Zahlen – Umsatz, Gewinn und Rendite – lagen dabei auf Rekordniveau, wie es dazu in dem gestern veröffentlichten Neunmonatsbericht heißt. „Das starke Wachstum des Geschäftsergebnisses der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr spiegelt die erfolgreichen Anstrengungen zur Steigerung des Verkaufsvolumens, zur Erhöhung der Produktpreise und zur Verbesserung des Produktmixes wider, ergänzt durch den vollen Beitrag von Y-TWS über den gesamten Zeitraum und den positiven Währungseinfluss durch die Abwertung des Yen“, heißt es dazu erklärend vonseiten des Herstellers.

