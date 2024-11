Kumho Tire präsentiert als erster Hersteller einen eigenen Song auf Spotify

Kumho Tire Deutschland will „mit traditionellen Marketingansätzen“ brechen und hat dementsprechend jetzt einen eigenen Song veröffentlicht, der ab sofort auf Spotify verfügbar ist. „Damit ist Kumho Tire der erste Reifenhersteller, der diesen kreativen Schritt wagt und die Verbindung zwischen Mobilität und Musik auf eine völlig neue Art und Weise herstellt“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Kumho setze damit „auf einen frischen und unkonventionellen Ansatz. Der eigens entwickelte Song soll nicht nur die Marke stärken, sondern auch das Fahrerlebnis der Kunden bereichern und die Wahrnehmung von Kumho Tire erhöhen“, so der Hersteller abschließend. Zusätzlich dazu habe Kumho Tire auch ein Musikvideo produziert, das bis zum Ende des Jahres als Werbevideo auf YouTube (siehe unten), TikTok und Instagram ausgespielt wird. „Wir möchten mit diesem kreativen Marketingansatz das Interesse und die Neugier für die Marke Kumho wecken und auf innovative Art und Weise Verbraucher und Kunden ansprechen“, sagt Ilhan Kurban, Marketingmanager bei Kumho Tire Deutschland. „Mit dem eigenen Song schaffen wir eine emotionale Verbindung zu unseren Kunden und zeigen gleichzeitig unsere Innovationskraft.“