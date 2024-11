6.500 Aussteller präsentieren sich auf der Automechanika Shanghai

Die 20. Ausgabe der Automechanika Shanghai will ihren Besuchern ein vielseitiges Rahmenprogrammbieten: Messerundgänge zu unterschiedlichen Trendthemen, Konferenzen zu aktuellen Entwicklungen wie High-Tech und Automotive sowie Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit. Die Messe, die vom 2. bis 5. Dezember stattfindet, begrüßt so viele Aussteller wie noch nie: Insgesamt präsentieren 6.500 Unternehmen aus 40 Ländern und Regionen ihre neuesten Produkte und Lösungen auf dem Messegelände des National Exhibition and Convention Centers (Shanghai).