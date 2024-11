Ceat stellt neue Landwirtschaftsreifen auf der EIMA vor

Ceat Specialty Tyres hat auf der Landtechnikmesse EIMA in Bologna sein breites Portfolio an landwirtschaftlichen Reifen vorgestellt. Zu sehen war hier auch der neue Farmax R65 X3. Dieser Reifen sorge laut Unternehmensangaben für optimale Traktion und Stabilität in unterschiedlichem Gelände. Darüber hinaus gab es auch den Logger XL zu sehen. Dier sei speziell für den rauen Einsatz in der Forstwirtschaft entwickelt worden und verfüge über ein verstärktes Profil für maximale Haltbarkeit und Selbstreinigungseigenschaften. Die Wurzeln des indischen Reifenherstellers reichten bis nach Turin zurück, wo das Unternehmen 1924 gegründet wurde. Diese historische Verbindung habe das Engagement von Ceat geprägt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die auf die besonderen Anforderungen der italienischen Landwirte und Landmaschinen zugeschnitten sind, heißt es beim Reifenhersteller. Die Reifen würden in einem „hochmodernen Werk“ im indischen Ambernath hergestellt. „Unsere Teilnahme an der EIMA unterstreicht unser Engagement, fortschrittliche Technologie für die Agrarindustrie weltweit zugänglich zu machen“, sagte Amit Tolani, Geschäftsführer von Ceat Specialty.