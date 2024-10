Parts & Service World: Bohnenkamp zeigt Portfolio für Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe

Vom 25. bis 27. Oktober 2024 ist die Bohnenkamp SE erneut als Aussteller auf der Parts & Service World in Kassel vertreten. In diesem Jahr präsentiert der Reifengroßhändler am Stand H1/2-21 sein Sortiment an Werkstattzubehör. Hier finden Werkstattbetreiber alles für die professionelle Radmontage und können neben ausgewählten Profilen auch den 360°- Service des Großhändlers für Nutzfahrzeugreifen kennenlernen. Mit auf dem Messestand ist das umfangreiche Werkzeug- und Zubehörprogramm für Werkstätten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen