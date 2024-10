Zusammenhalt der Branche Leitthema der WdK-Herbsttagung

Am 19. November richtet der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) seine Herbsttagung in Frankfurt aus. Leitthema der unter dem Motto „Untrennbare Verbindungen“ stehenden Zusammenkunft in der Deutschen Nationalbibliothek in der Metropole am Main ist der Zusammenhalt der Branche. „Unser Netzwerk hat viel erlebt, viele Disruptionen überstanden. Doch nie war unsere Gemeinschaft so unverzichtbar wie heute. Aktuell engagieren wir uns als WdK massiv für den Zusammenhalt in unserer Branche – gerade in Europa. Aber auch für das Überleben unserer Branche am Standort Deutschland“, betont WdK-Präsident Michael Klein, dass es bei alldem auf jeden einzelnen in der Branche und darüber hinaus ankomme. Angesichts dessen stehen bei der Tagung diverse Vorträge rund um besagte Thematik auf der Agenda. Es wird um wirtschaftspolitische Schwerpunkte und europäische Entwicklungen genauso gehen wie um „Das Gespenst der chinesischen Überkapazitäten“ oder solche Dinge wie die strategische Marktüberwachung, Einschätzungen zur (globalen) Logistik und den Markt für Kautschukrohstoffe, bevor die Veranstaltung mit dem „Rubber Business Evening“ im Alex Frankfurt Skyline Plaza ausklingt.