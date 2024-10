Kumho Tire Europe bei Lkw-Reifen zurück im Markt – und auf der IAA

Auch Kumho Tire Europe gehörte zu den zahlreichen Ausstellern auf der IAA Transportation, nachdem man erst kürzlich den Wiedereinstieg in das Lkw-Reifensegment vollzogen hatte. Vor Ort hatte der Hersteller folglich gleich mehrere neue Reifen präsentiert: die Profile KXA31 und KXD31. Während der KXA31 ab dem kommenden Jahr in sechs Größen bestellbar sein soll, plant der Hersteller den KXD31 dann in gleich zehn Größen einzuführen.

