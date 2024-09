Update zum ADAC-Ganzjahresreifentest 2025 und zur Winterbroschüre des Klubs

Dass der ADAC nach seinem diesjährigen Ganzjahresreifentest von Profilen der Dimension 205/55 R16 bereits an einem weiteren Produktvergleich solcher „Alleskönner“ für 2025 arbeitet, hatte die NEUE REIFENZEITUNG zwar bereits berichtet. Doch zwischenzeitlich sind ein paar weitere Details dazu bekannt geworden. So wird es laut Andreas Müller, Projektmanager Reifentest und subjektiver Reifentester beim ADAC, im nächsten Jahr einen „großen Ganzjahresreifentest in der Größe 225/45 R17“ geben zusätzlich zu einem Sommerreifentest von Modellen der Dimension 225/40 R18.

Unterdessen hat der Klub nach Veröffentlichung seines diesjährigen Winterreifentests auch seine Broschüre „Winter- und Ganzjahresreifen“ aktualisiert, die wie gewohnt über die ausführlichen Ergebnisse der diesjährigen ADAC-Produktvergleiche von Profilen (auch) für die kalte Jahreszeit hinaus zusätzlich noch allerlei Tipps und Wissenswertes in Sachen der schwarzen Rundlinge enthält. Sie lässt sich über die Webseiten des Klubs herunterladen und so – wie vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) empfohlen – am Verkaufstresen für die Kundeninformation oder -beratung nutzen.