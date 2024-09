Jörg Leskien feiert großes Sommerfest in Kaltenkirchen

Ende August feierte Reifenhändler Jörg Leskien ein großes Sommerfest. Über 220 Mitarbeiter, Partner und Kinder sowie einige Lieferanten hatten in der Filiale Kaltenkirchen jede Menge Spaß. Das veranstalte Human-Soccer-Turnier gewannen die Mitarbeiter der Filiale aus Hannover gegen das Team der Kollegen aus Braunschweig. Aber nicht nur Fußball war an diesem Tag angesagt, sondern die Teilnehmenden vergnügten sich auch auf der Riesenhüpfburg oder in der Fotobox und drehten schnelle Runden auf der Carrerabahn. Für Essen und Trinken und Musik durch Djane Petra war auch gesorgt. Den krönenden Abschluss des Tages bildete um 21.30 Uhr eine 15-minütige Lasershow.